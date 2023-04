Kuidas disainilabor MA+KE lab mustrite ja tehisintellektiga meie kodusid vallutab?

Kaks maksimalisti ja üks minimalist - Martin Tõnts, Nele Kont ja Kevin Pineda - moodustavad unikaalse disainilabori MA+KE lab. Martini jaoks on MA+KE lab võimalus teha täpselt seda, mida ta tahab. Pole vaja kellelegi aru anda. Saab lihtsalt luua. Nele jaoks on see sõprus ja vabadus. Piire pole, ise teevad oma reeglid. Kevini jaoks on see võimalus oma loovust maksimaalselt uurida.