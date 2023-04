Huvi kinnisvara vastu on hüppeliselt kasvanud

Portaali tegevjuhi Urmas Uibomäe hinnangul peegeldab päringute arvu kasv kinnisvaraturu aktiivsuse tõusu. „Kinnisvaraostjatel on turul julgus vaikselt tagasi tulemas. Lisaks otsitakse kõrge inflatsiooni tingimustes kohta, kuhu raha hoiule panna ja see suunatakse endiselt suures osas kinnisvaraturule,“ lisas Uibomäe.

Ka City Property kinnisvaramaakleri Gert Roosimägi sõnul on esimese kvartali viimases pooles objekte vaatamas käinute ja tehingute arv oluliselt suurenenud. „Kui varasemalt olid inimesed euribori tõusu tõttu pigem hirmul ja äraootaval seisukohal, siis täna on inimesed hakanud vaikselt olukorraga harjuma ja turg stabiliseerunud. Ka hinnad on korrigeerunud, palgakasv jätkuvalt tempokas ja tööturg olenemata majandussurutisest üsna tugevatel jalgadel,“ lisas ta.

Võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on käesoleva aasta alguses ostjate ja müüjate vahelised ootused oluliselt tasakaalustunud. „Kui eelmise aasta lõpus olid ostjad äraootaval seisukohal ja müüjad pigem hindades alla ei tulnud, siis kevadel on olukord stabiliseerunud ning ostuhuvilisi ja koduotsijaid turule juurde tekkinud,“ sõnas Roosimägi.

Portaali statistikast on näha, et enim broneeritakse taskukohasemaid, remonti vajavaid 2-toalisi kortereid. Uibomäe sõnul on need reeglina turul tegutsevate kinnisvarainvestorite peamiseks eelistuseks. „Kinnisvarainvestorid on pidevalt heade pakkumiste ootel ja kuna müüjad on turul hinnakorrektuure teinud, võib kevad olla hea aeg endale huvipakkuv projekt portaalist leida,“ lisas ta.