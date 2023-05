Kas teadsid, et telefonid suudavad teha 8K videot? Ekspert selgitab, milleks seda kasutada

„Tihti arvatakse, et 8K kvaliteedis salvestamine on mõttekas ainult siis, kui sul on ka ekraan, mis suudab 8K pilti taasedastada. Päris nii see siiski ei ole, sest parema kvaliteediga video tegemisel on ka palju muid eeliseid,“ selgitab Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Pavel Meleško.

Esimene suur eelis 8K formaadis filmimise juures on see, et see jätab märgatavalt rohkem ruumi n-ö vigade tegemiseks. „8K formaadis video on neli korda suurem kui 4K. See tähendab, et filmides ei ole vaja enam iga kaadrit täpselt sättida, vaid kaadri võib võtta pigem üldisema ning pärast monteerimisel vajaliku detaili lihtsalt välja suurendada. Video kvaliteet jääb sealjuures ikka endiseks,“ lausub Meleško. „See võimalus annab videote loominguliseks salvestamiseks ja monteerimiseks väga suure eelise.“

Peale video tegemise aitab see kaasa ka heade fotode saamisele. 8K režiimis video salvestamine lubab nimelt jäädvustada ka neid kaadreid, mida muidu fotot tehes oleks väga raske tabada. Näiteks väga kiiresti liikuvat objekti või ootamatult juhtuvat sündmust.

Samsung Galaxy S23 telefoni on sisse ehitatud 8K Video Snap võimalus, mis lubab videost võtta üksiku kaadri ning seda kasutada nagu fotot. Kuna 8K video resolutsioon on 7680 x 4320 pikslit, on pilt piisavalt detailne, et sellest soovi korral ka suuremahulisi väljatrükke teha.

Näiteks võib niimoodi jäädvustada vahvaid kaadreid õues hullavast lemmikloomast, lastest, öisest tähesajust või äikesest. Eriti tuleb kasuks õige hetke jäädvustamisel ka Samsung Galaxy S23 Ultra võime objektidele sisse suumida isegi kuni sada korda. Kusjuures kuni kümnekordne suurendus ei muuda isegi pildi kvaliteeti.

Eriti hea pildi saavutamisel on universaalne nõuanne alati telefoni võimalikult paigal hoida. Samsung S23 omab ülimalt head pildi stabilisaatorit, kuid eriti sisse suumides tasub seade siiski asetada filmimise ajaks mingile kindlale pinnale või kasutada statiivi.