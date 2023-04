Kas vajate kolimisteenust või keerulisi kolimis- ja tõstmistöid, mida paljud ettevõtted kardavad?

Enamik meist on mingil eluperioodil kokku puutunud või isegi aktiivselt osalenud kolimise, vanamööbli äraveo, mööbli kokkupanemise, ehitusmaterjali tarne koos korrusele tõstmise ja eritõstetöödega. Selline töö nõuab aega, füüsilist jõudu, planeerimist ja erivarustust ning olgem ausad – palju mugavam oleks sellega üldse mitte tegeleda. Kahjuks on see sageli vajadus, mis kaasneb kolimise või muude ümberkorraldustega. Tugitoolidest seifideni ja diivanitest klaveriteni – olukorrad ja vajadused on erinevad, kuid ideaalis soovib igaüks, et selline töö saaks tehtud kiiresti, hoolikalt ja kvaliteetselt.

Hea maine ja ainulaadse kogemusega väikeettevõte

Uksest Ukseni (Transit Expert OÜ) teostab kodu- ja kontorikolimisi peamiselt Tallinna linnas ja Harjumaal. Siiski on kolimisteenus saadaval ka neile, kelle lähte- või sihtkoht on väljaspool Eestit. Ettevõttel on pikaajaline praktiline kogemus nii Eestis kui ka välismaal. Üks firma teenus on ka eritõstetööd ehk sellised tööd, mis on oma iseloomult kas väga rasked või väga gabariitsed.

„Teostame eritöid, millest paljud ettevõtted loobuvad. Leiame alati lahenduse. Meie moto: ei ole lahendamatuid ülesandeid, tuleb vaid keskenduda ja pingutada.“ Nii reklaamib Transit Expert OÜ erinevaid kolimisteenuseid Uksest Ukseni kaubamärgi all. Kui ühel kliendil oli vaja transportida 15. korrusele Itaaliast tellitud hiiglaslik ja raske laud, keeldusid kõik teised ettevõtted pakkumisest just töö keerukuse tõttu. Selline töö nõudis piisavalt nutikust, inimjõudu, tehnilisi lahendusi ja inseneriteadmisi. Suurte riskide ja ehitusnäpunäidete koostöös sai töö siiski tehtud. Ettevõttel on ka mitmeid kontakte teiste firmadega, keda nähakse mitte konkurentide, vaid kasulike koostööpartneritena.