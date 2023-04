Köök on sageli kodu süda. Köögi stiile on palju, kuid tehnika kujundusvõimaluste osas on vaid kaks varianti: eraldiseisev või integreeritav. Mõlemal on oma eelised ja puudused. Mõlemat saab kasutada luksusliku köögi loomiseks. Millele mõelda enne integreeritava tehnika soetamist?