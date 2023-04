Kodukulude vähenemine on muutnud Eesti elanikud enda majandusliku olukorra suhtes optimistlikumaks

Väikesed muudatused päästavad päeva

Raha säästmiseks veedab 38% Eesti elanikest vähem aega duši all, 30% inimesi on lõpetanud vannis käimise ja 46% peseb riideid vähem ja/või ainult siis, kui pesumasin on täis. Samuti laeb 10% vastanutest mobiiltelefone ja muid kaasaskantavaid seadmeid elektri säästmiseks väljaspool kodu.

Samal ajal kui inimesed avastavad üha rohkem võimalusi säästmiseks, tuletab Pedro Castro meelde, et väikestel muudatustel on tavaliselt suurim mõju. „Sisseehitatud aeraatoriga segisti aitab säästa vett märkamatult, kuna aeraator vähendab veevoolu veesurvet reguleerides. Teine hea viis vee säästmiseks on selle taaskasutamine. Näiteks pärast köögiviljade pesemist võib vett kasutada toataimede kastmiseks. Samamoodi saad säästa märkimisväärse koguse vett, kui pesed nõusid vees leotades või kui kasutad vannitoas kahesüsteemset loputusmehhanismi,“ märkis sisekujundaja.

„Uuringust selgus, et raha säästmiseks loobuvad inimesed suurema tõenäosusega ostlemisest, meelelahutusest ja reisimisest, kui et nad muudavad oma harjumusi. Kuigi me soovime, et meie kodud aitaksid meil säästa, ei näe me neid ikka veel säästuallikana. Mõnikord piisab vaid väikesest muudatusest, et arved märgatavalt kahaneksid. Nutikad lahendused, mis aitavad ka siis, kui harjumusi on raske muuta, on samuti vähepopulaarsed – neid kasutab Eestis vaid iga neljas inimene. Sellised lahendused ei ole mitte ainult Eestis ebapopulaarsed, vaid ka Lätis ja Leedus. Kindlasti saaksime üheskoos seda tulemust parandada,“ sõnas IKEA sisekujundusosakonna juht.