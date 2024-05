Missugune on köök, mis toetab tervislikku toitumist? Toitumisnõustaja jagab nippe

Meie keskkond mõjutab väga suurel määral seda, kuidas käitume ja mis otsuseid teeme. Sama lugu on köögiga - see peab olema sinu jaoks meeldiv keskkond. Eriti oluline on see siis, kui soovid oma ellu muutust. Näiteks alustada tervisliku toitumisega.