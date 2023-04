Kinnisvaraturu uued pärlid: leia oma unistuste kodu!

Kui kvaliteetsed rohehoone sertifikaadiga äripinnad on juba arenduste igapäevane osa, siis Triple Net Capital toob ühena esimestest turule arenduse, kus tunnustatud rohesertifikaat LEED Gold omistatakse kortermajale.

Tallinna kesklinna Pärnu maantee äärde rajatav Vektori arendus pole tegelikult üksnes kortermaja, vaid keskus, kuhu koondub nii äri kui ka elu. Moodsa arhitektuuriga ja jätkusuutlikult arendatud Vektori esimesel neljal korrusel on linna ühed ruumikamad ning kaasaegsemad kaubandus- ja büroopinnad. 5.–16. korruse täidavad aga kaasaegsed korterid, kust avanevad vaimustavad panoraamvaated linnamaastikule.

Kvaliteetsete kortermajade tulevik – rohemärgised

Sertifikaat LEED Gold, nagu teised rohemärgised, ei kuulu vaid ärimajade repertuaari – see on ka kortermajade tulevik. Sertifikaat kinnitab nii korteriostjale kui ka büroopinna rentnikule, et Vektori hoone projekteerimisel, ehitamisel ning hilisemal opereerimisel arvestatakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid, Vektori puhul on tegemist tervikliku ja kvaliteetse rohehoonega.

Vektori hoone projekti teostamiseks ja edukaks sertifitseerimiseks on Triple Net Capital valinud koostööpartneriteks oma ala parimad: keskuse arhitektuurse lahenduse on teostanud kindla käekirjaga Kadarik-Tüür Arhitektid, tehnilisi lahendusi projekteerib Sweco Projekti kogenud meeskond ning ehituse peatöövõtjaks on üks suurimaid ja kogenumaid Eestis – Nordecon AS.

Kaasaegsed mugavused ja rohepaus

Lisaks tavapärastele kaasaegsetele mugavustele, mida lõppkasutaja eeldab ja ootab, leidub Vektoris lisaboonuseid. Kogu hoone, ka korterid, on varustatud vee baasil jahutussüsteemiga, mis tagab aastaringse mugava sisekliima. Hoones kasutataval nutikodu süsteemil on mahukas potentsiaal, et korteriomanikud saaksid aja jooksul enda soovide järgi kodu seaded ise personaliseerida ning sobiva koduse õhkkonna luua.