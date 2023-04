Teritatud vaistuga proua must-valge kodu, kus on nii kitšinurk kui elegantne magamistuba

Regina on täpne. Ta tunnetab suurepäraselt - poolesentimeetrise täpsusega - kas miski mahub oma määratud kohale või mitte. Tema kodus pole ükski pilt viltu. Kõik on puhas ja must-valge.

Ka see esik, kust ta istub, on must-valge. Sealt edasi juhatab korterisse teed must-valge vaip. Kaunistuseks on seatud isevärvitud ja kuivatatud õied. Kuldne on ainuke värv, mida siin kodus siit-sealt leiab. Aga mitte kollane kuld, vaid tagasihoidlik ja maitsekas kuldne. Selline, mis liialt silma ei torka. Abikaasa Urmase raamatud tõmbavad esikus oma erksate kaantega pilke. Ent ka seal on värvilisi raamatukaasi rahustamas must ja valge.