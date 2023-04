Kinnisvaramaakler räägib, mis seisus on Tallinna üüriturg

Üüriturg käis terve aasta jooksul üles-alla. Täna on üüripakkumiste arv taas väga kõrge ning hinnad viimaste aastate keskmisel tasemel. Eelmisel aastal ligikaudu viiendiku võrra tõusnud üürihinnad on tänaseks stabiliseerunud, kallimate üürikorterite hinnad isegi languses.

Üürniku leidmise perioodid on pikemad ja surve üürihindadele endiselt suur. Lisaks on oluliselt kallinenud kommunaalkulud. Kommunaalkulud on aga pea alati esimene asi, mida kliendid enne külastusele tulekut hoolega uurivad.

Kallimate korterite hinnad on langenud rohkem, kui keskmise hinnaklassi kortereid. Hea kauba eest võib endiselt ka korralikku hinda saada, aga trend on selgelt hinnakorrektsiooni poole. Ühelt poolt otsivad inimesed kõrge inflatsiooni tingimustes kokkuhoiukohti ja teisalt on rahavoogude hoidmisega kiire kinnisvarainvestoritel, keda survestavad kõrged talvised kommunaalkulud ja laenumakse, mille intress märkimisväärselt tõusnud on.

Üüriturgu mõjutavad kindlasti energiahinnad. Kallimate kommunaalkuludega korterite üürihinnad peavad olema proportsionaalselt tasakaalus kommunaalarvetega. Üürnikud eelistavad selgelt kaugküttega kortereid ja hoolimata sellest, et gaasi hind on vahepealsest tasemest taas madalamale langenud, leitakse, et kaugkütte puhul on kulud kõige enam prognoositavad.

Tallinna rahvaarv on aasta algusest kasvanud 12 626 inimese võrra. Kõik linnaosad on saanud inimesi juurde. Suurim rahvaarvu kasv on aset leidnud Kesklinnas (3936 inimest), Mustamäel (2053 inimest) ja Põhja-Tallinnas (1960 inimest). Väikseima rahvaarvu kasvuga on Nõmme (194 inimest). Seega ei ole üürilistest hetkel puudus ning see omakorda soodustab üürihindade püsimist samal tasemel.

Endiselt on nõutavad odavamad korterid, eks see on kindlasti veel suuresti mõjutatud Ukraina põgenikest. Samas peavad need odavama klassi kodud vastama ka kindlatele standarditele, kliendid on väga valivad, sest pakkumisi on, mille seast valida. Suur üürikorterite pakkumiste hulk hoiab üürihindade püsimist samal tasemel.