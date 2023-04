Uuenduslik seade, mis võib oluliselt vähendada allergeenide hulka õhus ja parandada elukvaliteeti

Kevad on üks ilusamaid aastaaegu, kui koos loodusega ärkavad ka meie positiivsed emotsioonid. Kuid paljude inimeste jaoks on see periood äärmiselt raske: silmad jooksevad vett ja punetavad, nina on kinni, hingamine raskendatud, lõputu aevastamine ja energiapuudus hoiatavad aktiveerunud allergia eest. Ebameeldivat perioodi ei ole võimalik vältida, kuid uudseid meetodeid rakendades saab sümptomeid leevendada ning parandada oluliselt füüsilist ja emotsionaalset enesetunnet.