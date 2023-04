Kuidas sisustada eakama pereliikme tuba?

Mööbli valikul arvesta toa elaniku vajadustega

„Kõige tähtsam on valida talle sobiv sisustus. Näiteks võivad vanemad inimesed eelistada traditsioonilisemas stiilis mööblit. See peaks ka olema mugav, kergesti liigutatav ja eakohane – mitte ülemäära keerukas, kuid siiski funktsionaalne,“ selgitas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Loo eraldi puhkenurk

Mõnusasse puhke- ja lugemisnurka kuulub kindlasti tugitool, mida valides tuleb jälgida, et see oleks eakale sobilik. „Tool peaks olema ergonoomiline, et vanemal inimesel oleks lihtne püsti tõusta. Samuti peaks see ka selga toetama. Oluline on ka käetugede kõrgus,“ ütles Castro. Soovi korral võib toolile lisada toolikatte. See pikendab tooli eluiga ja aitab ka sisekujundust värskendada, sest üht värvi toolikatet teise tooni vastu välja vahetades saab kogu ruum uue näo.