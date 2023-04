Uuring: kodu planeeringu puhul on eestimaalastele kõige olulisemad köök ja vannituba

„See on üsna mõistetav, et inimesed tõstavad köögi väga kõrgale positsioonile. Iga kolmandat koduomanikku häirib, kui köök on liiga väike, samuti tuntakse puudust töötasapindadest ja hoiukohtadest,“ rääkis Bonava Eesti turundus- ja müügijuht Lauri Laanoja. Samuti tõi ta välja, et inimesed peavad oma olemasolevates kodudes kööki kõige suuremaks kitsaskoht. Kui mõelda vanemate korterelamute peale, mis ehitatud 60ndatel-70ndatel, siis nendes olevad köögid ongi planeeringu mõttes pigem väiksed ning tihti ka eraldiseisvad. Inimesed aga otsivad kodu, kus oleks piisavalt ruumi söögilaua jaoks, et selle ümber koos pere ja sõpradega olla.