Rõõmusõnum veinisõpradele: Eestis hakati tootma maa alt kerkivat veinikeldrit

Maa sisse ja põrandapinna alla peidetud liftisüsteem on igapäeva elu eest peidetud. Sisestades koodlukule õige numbrikombinatsiooni aktiveerib see lifti ning 40 sekundi pärast on maa all hoiustatud väärisesemed turvaliselt maapinnale toodud. Maa-aluse hoiustamise eeliseks on, et sealne keskkond on naturaalselt jahedam ning liftis olevate esemete säilitamiseks lisaenergiat igapäevaselt ei kulu. Soovi korral on maa-alune keskkond võimalik ka eluruumis soojema või kuivemana hoida.