Appi, naaber uputab mu korterit!

Kas teadsid, et väga palju veeõnnetusi põhjustavad kodudes purunenud survevoolikud, mis asuvad näiteks pesumasina taga või kraanikausi all? Need on soovitatav välja vahetada, kui tootja määratud kasutusaeg on läbi. Survevooliku keskmine eluiga on viis aastat.