Kolmas kord järjest! Kodumaja AS pärjati taas Aasta Tehasemaja tiitliga

Kodumaja poolt toodetud ja ehitatud moodulhoone on osaliselt kolme, osaliselt kuuekordne. Sellele lisandub veel kaks maa-alust korrust parkimiseks ja äripindadeks. Norras Bodø kesklinnas asuvas 3400 m2 suuruses kortermajas on 64 valgusküllast Skandinaavia-stiilis korterit, millest osades avaneb ilus vaade Norra fjordidele. Kõikidel korteritel on eraldi rõdu või terrass.