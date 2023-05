Viis väga head põhjust linnast välja kolimiseks

Paljud, kes soovivad linnast väljapoole kolida, toovad välja, et soovivad elada keset Eestimaa imelist loodust. Pärituule Residentsid just seda pakubki ning lausa topeltkoguses - kodu on üheaegselt metsa keskel ja ka mere ääres.

Linnaläheduse suureks hüveks on ka võimalus jätkuvalt kultuurivaldkonna üritustest osa võtta. Neeme kalurikülas elades on väikese auto- või siis taksosõidu kaugusel teatrid, kinod, restoranid ja muudki.

Linnalähedase elukoha valiku juures on pereinimeste jaoks motiveerivaks aspektiks ka hariduse hea kättesaadavus. Neeme külas on oma lasteaed ning 6-klassine kool. Kui pereliige on jõudnud 7. klassi või on omandamas hoopiski kõrgharidust, pole ka linnakoolid kuigi kaugel.

Üks parimaid argumente elukoha valikul on muidugi asukoht. Linnast veidi väljas elades on võimalik jätkuvalt linnaelu töösfäärist hõlpsasti osa võtta. Pärituule Residentsid just sellist võimalust pakubki, sest asub kõigest 30 kilomeetri kaugusel Tallinnast ja sõit linna on vaid pooletunnine teekond.

Need on viis põhjust, miks on hea elada linnast veidi eemal.

3. Privaatsus on väärtus

Aina suurema linnastumise foonil on probleemiks ka privaatsuse kadumine. Jah, linnas on suurem anonüümsus, kuid maal on siiski omaetteolemise ruumi rohkem. Neeme külas asuvad Pärituule Residentsid pakuvad pääsu pidevast inimvoost ja liigsetest kontaktidest, sest tõenäosus, et pidevalt uute inimestega kokku puutud, on tunduvalt väiksem. Nii säästad ka igapäevast suhtlemisele kuluvat energiat ning saad selle suunata hoopis lähedastega tugevama sideme loomisele.

Väljaspool linnapiire elamine on ideaalne ka neile, kes hindavad kõrgelt kodukontorit ja kelle jaoks on linnas käimine pigem erandjuhtum ja ajakulu. Pärituule Residentsides elades on aga pingelise tööpäeva keskel võimalik end vabal hetkel looduses turgutamas käia.

4. Vaimne ja füüsiline tervis

Üha rohkem on hakatud tähelepanu pöörama vaimse tervise ja elukeskkonna seostele. Et linnast välja kolimine võib olla ajendatud enese eest hoolitsemise soovist, on igati loomulik. Loodusele lähemal elamisel on päris mitmeid eeliseid ja tänu loomulikumas keskkonnas olemisele ja rohkemas liikumises muutuvad ergumaks nii meel, vaim kui ka keha. See aga laseb elust rohkem rõõmu tunda. Ka uuringud näitavad, et maal elamine leevendab igapäevast ärevust, inimesed on rohkem hetkes ning neil on lihtsam eneses meelerahu leida.

Linna lähedal maal elades on elutempo aeglasem ja looduses liikumist rohkem, mistõttu on enamasti ka inimeste stressitase madalam ja rahulolu paremast vaimsest ja füüsilisest tervisest suurem. Elades idüllilises keskkonnas, mida Pärituule Residentsid pakuvad, on paljudel ka rohkem motivatsiooni värskes õhus tervisespordiga tegeleda. See virgutab nii keha kui ka vaimu.

5. Kuluefektiivsus

Linnast välja kolimise kasuks räägib seegi, et saad elada kuluefektiivselt ja keskkonnasäästlikult kaasaegsetes hoonetes. Sellise eesmärgiga on rajatud ka Pärituule Residentsid. Hoonetel on A-energiaklass ja katustel asuvad päikesepaneelid toodavad suure osa hoone energiavajadusest.

Pärituule Residentside kodude ülalpidamiskulusid hoiavad kontrolli all ka õhk-vesi küttepumbad, põrandaküte ning funktsionaalsed ruutmeetrid. Kodud on optimaalse ruutmeetrite arvuga, et kulud püsiksid mõistlikud ning kodu omamine ei muutuks koormaks.

Pärituule Residentsid on arvestanud, et tulevastel koduomanikel on peres keskmiselt kaks autot ja just niipalju autokohti iga korteri juurde ka kuulub. Kuna prioriteediks on keskkonnasõbralikkus, on mõeldud ka tuleviku peale – iga kodu ühel parkimiskohal on elektriauto laadimise võimalus.

