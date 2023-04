Kuidas panna maja katus raha tagasi teenima?

Päikesekatus saab riigilt toetust

Selle toetuse kasutamiseks on kõige targem minna hoopis katuse täieliku vahetamise teed, valides Roofit.Solari päikesekatuse. See on ideaalne lahendus, kui katus nagunii lähiaastatel (või kohe) põhjalikku renoveerimist vajab ja on tekkinud mõte maja elektrivajadus katta loodussõbraliku päikeseenergia arvelt.

Meie kliimasse sobivaim

Päikesekatust eristab päikesepaneelidest see, et päikesepaneelid on integreeritud juba katusepaneeli sisse. Katus on täiuslikult ühtlane ja esteetiline. Esmapilgul pole võimalik märgatagi, et maja katus moodsast plekk-katusest üldse kuidagi erineks. Ja kui välja arvata fakt, et katus toodab rohelist elektrit, siis ei erinegi, sest muud eelised on samad.