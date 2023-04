Kohvimasinad kodus: nupuga, portafiltriga või kapslitega?

Õigesti valitud seade ei võimalda mitte ainult professionaalselt valmistatud jooki kauem nautida, vaid annab ka võimaluse tunda end kodus tõelise baristana. Arutleme lähemalt – millist kohvimasinat valida ja millistest kriteeriumidest lähtuda sobivaima otsimisel.

Barista valik koju - espressomasinad

Paljude kohviprofessionaalide jaoks on kohv midagi enamat kui lihtsalt jook. See on kaasahaarav protsess, mis toob teid lähemale, see on võimalus näidata tähelepanu või lihtsalt nautida ettevalmistusprotsessi. Neile, kes armastavad arendada kohvi valmistamise oskusi või soovivad õppida kohvi valmistama nagu tõeline professionaal, on espressomasinad suurepärane valik. Need ei muutu mitte ainult köögi interjööri pilkupüüdvaks detailiks, vaid on ka suurepärased vahendid harjutamiseks.

Poolautomaatsed kohvimasinad on keerukamad ja kõrgetasemelisemad kui automaatsed. Need nõuavad juba jahvatatud kohvi ja veidi rohkem pingutust kui ühe nupu vajutamine. Esimese sammuna tuleb masina portafiltri käepidemesse lisada sobiv kogus kohvi, seda spetsiaalse tamperiga korralikult tampida ning siis kohvimasinasse lisada. Joogi maitse ja kvaliteet sõltub sellest, kuidas kohvi kokku surute. Samas neile, kes on harjunud poolautomaatse masinaga jooke valmistama, hakkab hommikukohvi valmistamine tunduda nagu nali.

Espressomasinad on enim hinnatud nende unikaalsuse pärast. Need kohvimasinad saavad sageli köögi põhifookuseks. Lisaks on paljud seda tüüpi kodumasinad äärmiselt kompaktsed, mistõttu nad ei vaja palju lisaruumi.

Hooldusfunktsioonid: olulisim reegel on see, et ärge unustage puhastada portafiltri käepidet, kuhu lisate jahvatatud kohvi. Tavaliselt tuleb seda pärast terve päev kasutamist korralikult puhastada. Kui jood vaid paar tassi kohvi päevas, on seda palju lihtsam pesta ja pole vaja palju vaeva näha. Samuti eemaldage kindlasti seadmest regulaarselt katlakivi ja loputage kuuma auruotsikut. Nõuetekohase hoolduse korral on kohv maitsev igal hommikul.

Aja kokkuhoid – automaatsed kohvimasinad