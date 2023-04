EHITUSMESSI ÜLLATAJAD | Ettevõtted, kelle boksist ei tohiks mööda kõndida

Airoboti niiskus- ja soojustagastusega ventilatsiooniseadmed on varustatud CO 2 , VOC, niiskus, temperatuuri ja tolmu anduritega. Need töötavad täiesti autonoomselt ja tagavad igas kodus parima võimaliku sisekliima ilma inimese sekkumata.

Meie kiire kasvu ja edu võti on professionaalne meeskond, pikaajaline kogemus, hoolega valitud materjalid, kvaliteetne toodang ning meid usaldavad kliendid nii kodu- kui välismaal.

Iga maja kohandame just täpselt selliseks, et see sobiks kõige paremini sinu soovide ja vajadustega.

Majade ehitamisel kasutame innovaatilist ristkihtliimpuitu ehk CLT-d. Tänu sellele on sinu uus kodu allergiavaba, suurepärase sisekliima ja korraliku tulekindlusega. Loe lähemalt , miks see materjal meeldib nii arhitektidele, inseneridele kui ka ehitajatele.

Airobot tajub sensorite abil, kui koduõhu kvaliteet hakkab langema. Näiteks kui tekib liigne CO 2 kontsentratsioon, hakkab see kiiremini ventileerima ja puhastab õhu. Kui tavalisel ventilatsiooniseadmel on kolm kiirust, mida kasutaja peab ise määrama, siis Airobot juhib ennast ise saja erineva ventileerimiskiirusega.

Lisaks tunneb Airbot ära, kui teil on külalised, ning hakkab rohkem värsket õhku sisse tooma. Samuti tunneb ta ise ära, kui kedagi ei ole kodus, ja lülitab ennast energiasäästurežiimile. Niimoodi kulutab Airobot ca 30% vähem energiat kui tavaline ventilatsiooniseade. Lisaks saab jälgida enda kodu õhukvaliteeti ka läbi Airoboti mobiilirakenduse.

Põhuplaat ehitab energiasäästlikke, tervislikke ja silmapaistvaid maju

Kodu Kuubis on 2014. aastal asutatud Eesti ettevõte, mille missioon on põhuplaadist kodude ehitamine ja looduslike ehitusmaterjalide kasutamise propageerimine. Meie visioon on, et aastaks 2030 on vähemalt iga viiekümnes uus eramu ehitatud põhuplaadist.

Põhuplaat on looduslik ehituses kasutatav plaatmaterjal, mis koosneb ekstrudeeritud põhust, millele on liimitud otsadesse, servadesse ja mõlemale küljele taaskasutatud paber. Põhuplaat tagab hoones väga hea mikrokliima ja helipidavuse. Põhuplaadist ehitatakse nii hoone sise- kui ka välisseinu, põrandaid, lagesid ja karniise.

Põhuplaadist, puidust ja tselluvillast ehitame ka väikeseid Kärgesid. Kärg on väike puhkemaja, millel on pakkuda palju rohkem, kui esmapilgul paistab. Tegemist on 100% päikeseenergial toimiva puhkemajaga, mille kasutusvaldkond on lai. Näiteks sobib Kärg puhkemaja hästi nii linna kui ka maale, nii koduhoovi, metsaserva kui ka järvekaldale.

Tule tee ehitusmessil põhuplaadiga lähemat tutvust või külasta meie kodulehti: põhuplaat.ee ja karg.ee.