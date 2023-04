Tolmuuuring | Kas teadsid, et tolmuimejaga on vaja puhastada mitte ainult põrandat?

Hakkame koristama alles siis, kui mustus on silmaga näha

Pandeemia on põhjalikult muutnud inimeste käitlemis- ja hügieeniharjumusi: pikaajalised COVID-i protsessid on taganud selle, et me mitte ainult ei avastaks desinfektsioonivahendeid, vaid harjuksime ka uue lähenemisega puhtusele.

Suur osa mustusest on mikroskoopilise suurusega.

Mõned asjad muutuvad aga väga visalt: 2022. aastal läbi viidud küsitlusest selgus, et tervelt 44% vastajatest hakkab koristama alles siis, kui tuju hakkab rikkuma palja silmaga nähtav tolm või mustus. „Inimesed unustavad, et suur osa mustusest on mikroskoopilise suurusega,“ ütleb mikrobioloog Monika Stuczen. „Kui mustus muutub pindadel visuaalselt nähtavaks, tähendab see seda, et mustuse tase on juba kõrge, mistõttu on majas juba võimust võtmas tolmulestad.“

Dysoni uuringus vaadeldi ka kodus olevaid kohti, millele vastajad keskenduvad koristamisel kõige enam. Selgub, et enamik imeb tolmuimejaga ainult põrandaid, unustades muud pinnad. Vaid 28% imeb voodimadratseid (mille peal veedame kolmandiku oma elust!) ja ainult 16% kardinaid, millesse koguneb lisaks majapidamistolmule ka akende kaudu tuppa tulev mikroskoopiline saaste.

Tolm on äärmiselt kerge, nii et iga liigutus – alates diivanile istumisest kuni konditsioneeri sisselülitamiseni – paneb selle liikuma. Seejärel levib tolm õhus ja langeb teistele pindadele, vallutades kiiresti kõik kohad terves kodus. Seetõttu on nii oluline koristada tolmuimejaga mitte ainult põrandad – mida rohkem pindu puhastame, seda tõelisemat ja mitte kujuteldavat puhtust võime loota.

Eraldi teema on lemmikloomadega kodud