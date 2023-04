Taavi Soorm: kolm põhjust, miks uue kinnisvara hinnad lähiajal ei lange

Uue kinnisvara pakkumisi jääb turul vähemaks

Järjest rohkem on näha, et arendajad lükkavad projekte edasi ning uute majade ehitamisega oodatakse. Põhjuseks on nii oluliselt langenud müüginumbrid kui ka kallis ehitamise hind. Materjalide aga ka tööjõukulud on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Tõsi, näha on stabiliseerumise märke, kuid siin tuleb mõista, et arendajad ei saa müüa odavamalt, kui on olnud ehituse omahind. Uue elukondliku kinnisvara hinnalangusele võiks kaasa aidata ehituse omahinna langus või ületootmine, aga seda viimast kindlasti ma lähiajal juhtumas ei näe.

Just vastupidi. Uute arenduste alustamine tänases majandusolukorras on pigem erandiks. Uute kodude pakkumiste arv on pealtnäha küll suurem nõudlusest, kuid oluline on mõelda ka sellele, millist kodu osta. Tõnu Toompark on analüüsinud, et Tallinna turul on hetkel umbes 2000 uut kodu. See võib tunduda varasemate aastatega võrreldes vähenenud müügimahtude juures suur number, kuid tegelikkuses nii ei ole. Uusarendusse kodu ostes saab valida, milline on korteri tubade arv, milline on ruumide paigutus või mitmendal korrusel kodu asub ning atraktiivsed korterid ostetakse ära oluliselt kiiremini. Suurema uute korterite valiku hulgast saab omale sobiva kodu leida see, kes ostab varem – neid lihtsalt tuleb lähiaastatel turule varasemast vähem.

Hinnad on juba tegelikult langenud

Olgugi, et arendajad ei saa müüa odavamalt, kui ehitatakse ning tugevat rahalist hinnalangust näha ei ole, teevad tegelikult põhimõtteliselt kõik arendajad täna turul sooduspakkumisi. Tasuta parkimiskoht ja köök, võibolla veel mingisugused lisahüved, näiteks kommunaalkulude tasumine – need kõik on lisasoodustused, mida täna ostjatele tasuta lisaks kaasa antakse. Mõni pakub tõesti ka rahalist soodustust. Olenemata soodustuse lahendusest, jääb hinnavõit kliendile keskmiselt 5-10 protsendi juurde tehingust.