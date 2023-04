Fotovõistlus #elusees | Kuidas üle saja aasta vanuses majas sündis kollane mängudetuba?

Sirje kirjutab: „Soetasin endale üle 100 aasta vana maja, mille renoveerimine ja remont on võtnud palju aega ja raha. Piltidel olev tuba valmis umbes aasta tagasi. Kutsume seda kollaseks toaks, kuna majas on tube suisa üheksa. Kollane tuba on mängude ja videote vaatamise tuba, millel on ees lükanduksed. Need avanevad koridori ja vajadusel suurendavad ruumi. Toas oli kasutusel redel, mis toetas ära vajunud lage. Tänaseks on see asendunud postiga. Televiisori tagune sein on originaal vana maja seinast, mis oli varem kaetud mitmete tapeedi ja ajalehe kihtidega.“