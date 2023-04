Elades korterikaaslastega on mitmeid teemasid, millega võib olla keeruline ühist keelt leida - koristamine ja korra hoidmine on kindlasti üks nendest. Avatud suhtlemise, hea koristusgraafiku ja mõningate organiseerimisnõuannete abil on võimalik koostada ühine plaan, mis aitab kodu puhtana hoida.