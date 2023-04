Mida kuulavad eestlased koristamise ajal? Missugune neist lugudest on sinu arvates parim?

Muusika kuulamine koristamise ajal ei leevenda ainult igavust – räägitakse, et see võib aidata töid ka kvaliteetsemalt teha, sest suurendab motivatsiooni, annab energiat ja parandab tuju. Selleks, et teada saada, mis lood need kõige-kõigemad on, pöördusime Spotify, Youtube'i ja sotsiaalmeedia poole.