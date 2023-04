Fotovõistlus #elusees | Õunaroheline vannituba sai sügavates toonides uue ilme

Ats kirjutas, kuidas toimus muutus vannitoas: „Tegime vannitoale täieliku remondi. Kõige suuremad tööd olid põranda kallete uuesti valamine ning karniisiga lae ehitamine. Kõik tehnoloogilised liited jäid samasse asukohta. Wc-poti tagune sein toodi lähemale, et saaks teha valgustusega süvendid ja paigaldada moodsama seina sisese loputuskastiga wc-poti ning dušile renntrapi. Asjad said mahutatud ruumikatesse sahtlitesse. Kasutusel on mahedad ja looduslikud viimistlusmaterjalid.“

Soovid ka osaleda?

Toa muutumise auhinnaks on Dreamfire® välja pannud Eestis disainitud kauni Kamado Trendy Home lauagrilli. Auhinna väärtus on 399 eurot. See on ideaalne valik väiksematele peredele ja inimestele, kellele meeldib kamadot ka aegajalt endaga kaasa võtta. See on loodud pidades silmas Eesti kliimat ja olusid – grillil on ekstra paks ja tihe keraamika ning kõik kasutuses olevad metalldetailid on roostevabad.