Kuidas valida korterit investeeringuks?

Kuidas valida korterit, mis on väljaüürimiseks sobilik?

Kõigepealt soovitab ta vaadata ausalt otsa oma võimalustele. Vastavalt sellele võid valida üürikinnisvara suuruse ja piirkonna. Meie nõuandja näiteks Kadrioru poole vaadata ei saa, kuna sealsed korterid jäävad tema jaoks liiga kalliks. Tema korterid asuvad Mustamäel ja Pelgulinnas.

Kui piirkond on valitud, vii ennast kurssi sealse üürituruga: millised on keskmised üürihinnad vastavatel korteritel ja kui suur on nõudlus. Kõige kindlam on osta kahetoaline korter, mida üürivad tavaliselt kas üksikud inimesed või lasteta paarid. Kui perre sünnib laps, tahetakse ikka suuremasse korterisse kolida.

Ehkki Tallinna üüriturg on mõistetavalt kõige suurem, ei pea korterit just sinna ostma. Võib-olla elad sa hoopis mõnes väiksemas linnas, kus on toimiv üüriturg ja nõudlus korteritele olemas. Ka see pole välistatud ja nii see naine, kes meile nõu andis, tegelikult alustaski – oma endisest kodulinnast. Oluline on kohalikku turgu tunda või seda kiiresti tundma õppida.

Kui sulle on mõni korter silma jäänud, tee arvutused, kas selle potentsiaalne üüritulu katab laenumakse, kindlustuse ja muud jooksvad kulud.

Kui sul on võimalik osta kallima hinnaklassi korter, mille üüritulu on vastavalt ka suurem, pead arvestama, et sinna on ehk üürnikku raskem leida ja korter võib seista tühjana mitu kuud. Kokku võib see tähendada päris suurt summat, mis sul peab tagataskust võtta olema.

Sama kehtib tegelikult ka korterite puhul, millele on nõudlus suurem. Kunagi ei tea, kuidas turg võib muutuda, ja mõnikord juhtub, et sind tabab lihtsalt ebaõnn – üürnike vahetus võib võtta vaid kaks päeva, aga samas võib su üürikinnisvara mitu kuud ka tühjalt seista.

Tasub vaadata ka maja seisukorda, sest kui ühistul on plaanis näiteks fassaadiremont, võetakse selleks ilmselt laen, mis suurendab kohe korterite remondifondimakset. Ja kui sa mõtlesid, et see on midagi, mida tasub üürnik, siis nii see tegelikult ei ole.