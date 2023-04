FOTOD | Erakordselt väike ja armas kodu, mis pakub rõõmu eelkõige pere pisematele

Kaunis ja helge kolmetoaline korter on eriti sobilik peredele, kus väikesed lapsed. Mõnusalt modernse ja minimalistliku stiiliga hubase korteri plaan on viimse detailini läbi mõelnud ning pakub rõõmu kuudeks. See ainulaadne kodu otsib uusi omanikke vaid täna. Kliendipäevale saab registreeruda Solid House kinnisvarabüroo abiga.