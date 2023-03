Mis peaks kuuluma kodusesse tööriistakasti ja millal on targem tööriist rentida?

Akusarjast lähtuv tööriistakast

Kuna praktiliselt iga töö jaoks on olemas eraldi tööriist, siis igaks juhuks neid varuda ei ole mõtet. Samas kui juba soetama hakatakse, tasub vaadata, mis millega kokku sobitub. Näiteks suurematel akutööriista pakkujatel on olemas lisaks tööriistadele ka samal akul töötav aiatehnika ja igapäevased kodumasinad. See teeb elu märksa lihtsamaks kui samal akul töötab nii trell, ketaslõikur, murutrimmer kui tolmuimeja. Turul on palju akusarjade pakkujaid ja on selge, et valida tuleb targalt ning eelistada neid, millel on konkreetses kodus suurem valik kasutusvõimalusi. Ilmselt saab olema lähitulevikus igas suuremas majapidamises selliseid sarju rohkem kui üks, mis võimaldab valida erinevate brändide ja hinnaklasside vahel.