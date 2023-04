Raili ütleb enda kohta, et ta on keraamik ja disainer, keda paelub kauakestev materjal, ning vorm, mis püsib ajatuna ja on seejuures funktsionaalne. Igapäevaselt on Raili pigem rahulik kulgeja, kuid temas on ka paras annus lapselikkust ja süüdimatut seiklushimu, mis naist aeg-ajalt külastavad.