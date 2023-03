Fotovõistlus #elusees | Köök, kus kõik on taaskasutusest

„Olen suur taaskasutuse / tuunimise fänn ja tegelikult koosneb kogu minu kodu sisustus taaskasutatud asjadest, mingil hetkel see muutuski minu eesmärgiks. Mu majas on 4 tuba ja köök ning uuena ostetud sisustust on ainult vaibad, paar valgustit, üks nurgadiivan ja elektroonika/kodutehnika. Ülejäänud on kõik taaskasutus,“ kirjutab Karin.

„Kasutatud asjadega on see asi, et mulle ei meeldi nad algsest peast. Mõtlen just vana ja võõrast energiat. Tahan kindlasti teha asja enda omaks – pesemine, lihvimine, värvimine jne. Heledad värvid valin seepärast, et see annab helgust ning toob paremini esile mööbli detailid,“ ütleb naine.

„Kraanikausikapp on funk ajastu puhvetkapp, millel eraldasime pealmise osa ning kinnitasime seinale. Alumisele kapile sai peale uus laminaadist tööpind. Alumise osa algne tööpind läks kasutusse aga abilauale, kus hoiustan keedupotte. Abilaud on päris minu enda kokku klopsitud ja koosneb neljast prussist, puhvetkapi algsest pinnast ja uuest laminaatpinnast. Kõik värvitud Champlain värviga.

Köögilaud on tänapäevane männipuidust laud, mis ka värvitud sama värviga. Toolid on nõukaaegsed kontoritoolid, mis lihvitud ning kaetud Amello valge seinavahaga. Katted on minu enda heegeldatud,“ tutvustab ta oma kööki.

Konkursile esitas ta aga enda lemmiku - 4 uksega kummuti, mille kohta kirjutab: „Kuna esimesena sai kodustatud see funk kraanikausikapp, siis läks päris palju aega, enne kui leidsin sellega kokkusobiva kummuti. Kummut on lihvitud/karestatud, siis värvitud kahe kihi Fusion mineraalvärviga Champlain ja lõpuks mustuse hülgamise eesmärgil kaetud Osmo põrandavahaga. Põrandavahaga seepärast, et see juhtus mul põrandate renoveerimisest järgi jääma ja nii saigi jääk ära katsetatud ja ära kasutatud.

Ise olen oma köögi väljanägemisega väga rahul ja loodan, et ehk saab keegi teinegi inspiratsiooni enda kodu kujundamiseks.“



