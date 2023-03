Pea iga koduotsija esimene küsimus: Kas eelistada valmis korterit või alles ehitamisel olevat?

1. Jälgi, milline on korteri planeering ja paiknemine ilmakaarte suhtes

Mõtle esmalt läbi, mitut tuba sa vajad ning millised ruumid on sinu jaoks kõige olulisemad. Kas pead tähtsaks, et oleks olemas panipaik, läbi mõeldud sisse ehitatavate garderoobikappide asukohad ja jäetud ruumi söögilauale? Tavaliselt on nendele asjadele uusarenduste puhul juba planeeringus mõeldud. Koduostja elu hõlpsamaks muutmiseks tehakse tihti eos ära ka köögiplaneering ehk näidatakse ära, millise kujuga köök tuppa sobitub ning planeeringu puhul on koheselt arvestatud köögimööbli moodulite arvu ja mõõtudega.

Eelistad aga hoopis eraldiseisvat kööki ning et dušširuum ja tualett asuksid samuti eraldi? Paljud vanemad kortermajad on just taoliste planeeringutega ning kuigi paarkümmend aastat tagasi oli hästi populaarne ruume kokku ehitada, on turul endiselt piisavalt lahendusi, kus ümberehitust pole tehtud. Olenemata sellest, kas tegu on alles ehitatava elamuga või juba valmis kinnisvaraga – igal juhul tasub mõelda, mis on sinu jaoks ruumilahendusel oluline ning teha valik just oma vajaduste ja eelistuste põhjal.

Kui oled leidnud endale sobiva planeeringu, siis järgmisena pea kindlasti silmas ka seda, millal ja millistest akendest päike sisse paistab. Tõenäoliselt hommikuinimest ei häiri, kui päikesetõus on magamistoa aknast näha. Teine jällegi eelistab õhtupäikest elutoas.

2. Mõtle läbi ja vaata üle piirkond

Bonava poolt möödunud aastal läbi viidud „Õnnelike naabruskondade uuringu“ põhjal on koduostjale äärmiselt oluline, et ta tunneks ennast piirkonnas turvaliselt – 88% vastanutest pidas seda kõige olulisemaks põhjuseks, kuidas end kodukandis õnnelikuna tunda. Samuti oli 82 protsendile eestimaalastest oluline, et naabruskond on puhas ja hooldatud. Kuid lisaks turvatundele on küsitluse põhjal oluline ka see, et kodu oleks transpordi mõttes mugavalt ligipääsetav, asuks pargi või roheala piirkonnas ning läheduses oleksid koolid, lasteaiad ja kauplused.