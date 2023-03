Tarmo Luisk: „Kui õhtuks lambidisain valmis, on päev igati korda läinud!“

Kohaliku disainilegendi omanäoline hüpikpood LUISK on Tallinna Kaubamaja küljel tähelepanu tõmmanud juba pisut üle aasta. Samaaegselt suure autorinäitusega avatud pilootprojekti - poe - pikas kestvuses on ka Tarmo Luisk ise üllatunud: „Ei uskunud, et niigi kaua siin olen. Kuid huvilisi jagus, sest säärase kontseptsiooniga poode meil palju polegi.“