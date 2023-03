Kinnisvara müümisel on levinud arvamus, et hea müügiedu tagamiseks tuleb eelnevalt läbi viia põhjalik remont. Kuigi heas korras elamu eest on tõepoolest võimalik küsida ostjalt paremat hinda, on siiski mõningad tööd, mis on targem tegemata jätta, sest nad lihtsalt ei tasu ennast ära. Missugused parandustööd ja uuendused ei pruugi objekti väärtust suurendada ja mis tööd tasub jätta tulevasele omanikule?