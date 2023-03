FOTOD JA VIDEO │ Raadi endisest lennuvälja piirkonnast saab looduskeskne linnak

Reterra Estate juhatuse esimees Reigo Randmetsa sõnul on ettevõte Raadi piirkonnas uusi kodusid arendanud ja ehitanud juba üle viie aasta. 2021. aasta lõpus valmis ca 250 uut kodu Raadiraja tänaval, millele on lisandumas peagi ligi sada korterit Kaupmehe tänaval ja juba mõne aasta pärast paarsada korterit Ermi tänaval.

„Oleme Tartu vallas tugevalt kanda kinnitanud ja jätkame ERM´i lähiümbruses arendamist ka aastate pärast rajades Raadi Looduspargi kõrvale paarikümne hektari suurusele maa-alale tervikliku elurajooni, mis lisaks kaasaegsele arhitektuurile hakkab jälgima keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Hetkel käivad ettevalmistused koos arhitektide ja Tartu vallaga detailplaneeringu menetluse alustamiseks ja loodame veel selle aasta sees jõuda planeeringu algatamiseni,“ lisas Randmets.

Uue elukvartali üheks tugevuseks on kindlasti looduslähedane asukoht kohe Tartu linna külje all. Tartu kesklinn asub kõigest mõne kilomeetri kaugusel ja meie eesmärk on planeeringuprotsessi käigus leida võimalus kuidas uus elurajoon ühendada kesklinnaga. Tahame elanikule pakkuda mugavat võimalust jala või jalgrattaga liiklemiseks ning soovime anda panuse säästvate liikumisviiside osakaalu suurendamiseks Tartu lähiümbruses.

Võrreldes teiste piirkonnas arendatavate keskustega on Rannaste piirkonda planeeritud uue linnaku suureks eeliseks selle lähedus Tartu linnale, mis ise samuti areneb ja laieneb just Raadi poole ning saab uue linnakuga ühendatud läbi ühise looduskaitseala.

Tartu vallavanem Jarno Laur kiitis, et järjest enam valmistatakse Raadil uusi arendusi ette tervikvaates, kaasates planeeringu- või arhitektuurivõistluse kaudu parimad Eesti arhitektid. „Juba kavandamise algfaasis mõeldakse elamute kõrval läbi ka sotsiaalne taristu, äripinnad, rekreatsioonialad. See on oluline ka Rannaste planeeringu puhul, kuna antud ala lahendus annab juhtnöörid ka tulevikus naaberalade planeerimisele,“ lisas Jarno Laur.