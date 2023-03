Väsinud linnas elamisest ja töötamisest? Justkui Lindgreni raamatust pärit Riiska talukompleks otsib uut omanikku

Punased pika ajalooga majad mäe otsas on oma hea asukoha tõttu ilmselt ühed vanimaid talusid seal piirkonnas. Seal on säilinud ajalooline taluhäärberi suursugusus ning aja jooksul on sellest kohandatud kõikide mugavuste ja võimalustega elupaik, mis on ideaalne ettevõtlikule perekonnale, kes otsib looduslähedast elukeskkonda ja soovib ka kodus tegeleda ettevõtlusega.

Kodu sisekujunduses on kasutatud heledaid ja rahulikke värvitoone, kvaliteetseid Rootsi tapeete ning lähtutud skandinaavialikust stiilist. Puit, looduslähedus ja heledad toonid on selle kodu märksõnadeks. „Sisekujundus on inspireeritud Rootsi maamaja-stiilist, kuid veidi moodsamas võtmes. Kujundasime kodu mõttega, et see oleks soe, kutsuv ja hubane. Värvid ja sisekujundus on heledad ja rahulikud, tubades on hästi palju õhku ja ruumi. Majas on hästi palju erinevaid nurgakesi, kus saab vajadusel rahulikult omaette olla. Köök on hästi suur, seal on väga palju tööpinda, sest meile meeldib perega koos kokata,“ tutvustab omanik.