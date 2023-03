Fotovõistlus #elusees | Missuguse muutuse tegid läbi kaks lauda ja üks sirm?

Toa või mööblieseme ümbertegemine, redisainimine või muudmoodi uuendamine on kindlasti sellele uue elu sisse puhumine. Olgu tegu ruumi või mööbliesemega — ootame lugejatelt pilte lahedatest, erilistest ja kaunitest enne ja pärast muutumistest. Kuna kategooriad seekordsel fotovõistlusel on kaks - tuba ja mööbel - on ka auhindu seekord kaks - Dreamfire® Kamado Trendy Home lauagrill (väärtus 399€) ja Avaekspertide 300€ kinkekaart.