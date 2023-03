Kogume inspiratsiooni: köögidisainer Hiie avaldab oma 7 Instagrami lemmikkontot

Instagram, TikTok, Pinterest - inspiratsiooni kodu kujundamiseks on nii palju ja oht end tundideks kaotada suur. Otsustasime uurida põnevatelt inimestelt nende lemmikuid Instagrami sisekujunduskontosid. Seekord uurisime köögidisainer Hiielt (@kitchens.by.hiie), kes meie lugejatele kindlasti juba vana tuttav on, mis kontodelt tema inspiratsiooni ammutamas käib. Üllatus-üllatus, kõik tema lemmikud on kööke täis!