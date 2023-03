Haapsalu Linnavalitsuse uus hoone ehitatakse puidust

Möödunud aasta oktoobris algatatud Haapsalu Linnavalitsuse uue hoone arhitektuurivõistlusele laekus enneolematult suur arv võistlustöid – kokku esitati tähtajaks 36 ideekavandit. „Žürii töö oli väga pingeline ja vaidlusterohke, sest tugevaid töid oli mitmeid. Üldiselt olen tulemusega rahul, sest võidutööst on võimalik ehitada Haapsalu Lossiplatsile ja linnavalitsusele sobilik ning linnaruumi kaunistav hoone,“ kommenteeris Haapsalu linnapea ja žürii esimees Urmas Sukles.

Žürii liikme, arhitekt Mattias Agabuši sõnul pakub võidutöö lahendus Haapsalule sobiliku kaasaegse uue linnavalitsuse hoone. „Pakutud arhitektuurne võti on meeldiv ja tänapäevane ning valitud puitarhitektuuri meetod kõnetab mitmeti. Võistlustöös on vaimukad vihjed keskaegsele Haapsalule ning ajaloolisele puusepatööle. Teisalt suunab tänapäevane puitarhitektuur asjakohaselt vähendama ehitiste süsiniku jalajälge – suund milles Haapsalu soovib tegudega osaleda,“ kommenteeris Agabuš, kelle arvamusel on „Kirsiaia“ lahendusel väärt võimalus saada osaks Haapsalu ja üldse Eesti ruumikultuuri rikastamisel.