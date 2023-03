Selgusid konkursi „Aasta betoonehitis 2022“ võitjad

Tänavu kahekümne kolmandat korda korraldatud konkurss „Aasta Betoonehitis“ on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellu viimiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali — võimalusterohket ja hästivormitavat betooni. Eilsel betoonipäeval Viimsi Artiumis kuulutati välja konkursi „Aasta betoonehitis 2022“ võitjad.