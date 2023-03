Fotovõistlus #elusees | Igavast vannitoakapist sündis merest inspireeritud särtsakas pilgupüüdja

Kapi valmimise kohta kirjutas Veronika: „Vannitoa remontimisel tekkis soov muuta igav Ikea vannitoakapp särtsakamaks. Elame mere ääres ning inspiratsiooniks sai liivarannaga jõgi. Puidu elemendid said ostetud tavalisest ehituspoest, liiva ja killustiku tõime kohalikust rannast, paadid tellisime savistuudiost. Jõe valamisel on kasutatud värviga epoksiidi, et saavutada lainetuse efekt. Puidu detailid on üle lakitud, lõppviimistletud ja poleeritud. Imeline kunstiteos vannituppa saigi valmis!“

Soovid ka osaleda?

Toa muutumise auhinnaks on Dreamfire® välja pannud Eestis disainitud kauni Kamado Trendy Home lauagrilli. Auhinna väärtus on 399 eurot. See on ideaalne valik väiksematele peredele ja inimestele, kellele meeldib kamadot ka aegajalt endaga kaasa võtta. See on loodud pidades silmas Eesti kliimat ja olusid – grillil on ekstra paks ja tihe keraamika ning kõik kasutuses olevad metalldetailid on roostevabad.