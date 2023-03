FOTOD | Tšehhi illustraator mediteerib Eesti puitmaju joonistades

Kui uurin noorelt illustraatorilt, miks just puumajad, vastab ta, et armastab nende välimust, stiili ning detailirikkust. Muidugi on sekka juhtunud ka mõned kivimajad, mis naisele silma jäid. Anna peab oma joonistatud maju unikaalselt Balti regioonile iseloomulikuks. „Kui oleksin eestlane, siis oleksin nende üle väga uhke,“ ütleb ta sära silmis. Eriti meeldivad talle Kalamaja majad.

Oma esimese Tallinna külastuse kohta ütleb ta, et see oli armastus esimesest silmapilgust. Just seepärast tuli ta 2022.aasta kevadel kuuks ajaks tagasi. Siis veetis ta juba tunde ja tunde tänavatel jalutades, arhitektuuri imetledes ning majadest fotosid tehes. Just nende fotode põhjal valmisid ka tema joonistused. Mitme kuu jooksul valminud illustratsioonid muutusid tema mediteerimisviisiks.