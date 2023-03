Viis põhjust, miks peaksid hommikul oma voodi korda tegema

Vabandusi on lihtne tuua, ent täpselt sama lihtne on hommikul voodi ära teha. Ei, me ei pea silmas, et voodi on sätitud kui Pinteresti või ajakirja ilupilt, vaid et padjad on paari liigutusega kohevaks seatud ning linad ja tekid sirgu tõmmatud. See võtab aega vaid mõne minutit ning on lihtsaim viis muuta kogu oma magamistuba kohe kaunimaks. Lisaks on iga päev vooditegemisel üllatavad eelised: