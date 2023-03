Kuidas oma diivanile ühe väikese muudatusega 10 korda luksuslikum ilme anda? Ümar on märksõna!

Juba aastaid domineerivad interjööris ja disainis ümarad vormid. Kurvid, kõverad ja lained on igal pool - alates peeglitest ja lõpetades diivanitega. Isegi küünlad pole ümarusest pääsenud. Kuigi tundub, et enam küll pole midagi ümaraks muuta, siis nii see pole. Ümarate vormide võlu ja haare on tugev. Selle trendika vormi viimaseks suureks vallutuseks on dekoratiivpadjad. Kuigi ümaraid patju on siiani aeg-ajalt siit-sealt ikka näha olnud, siis nüüd on nad kiirelt muutumas sisekujundajate, disainerite ja suunamudijate lemmikuteks.