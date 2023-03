Uuenda oma vana kodu suurema remondita: nõuanded sisekujundajalt

Tee asjadele rohkem ruumi

IKEA uuringu „Kodune elu“ järgi on üks peamisi frustratsiooniallikaid kodudes see, et asjadel ei ole kindlat kohta – seda leidis kuuendik eestimaalastest. Üks viiendik vastanutest pidas kõige stressirohkemaks aga korrastamata või musta kodu. Selleks et kodus lihtsalt ja taskukohaselt veidi värskem tunne tekitada, tuleks Castro sõnul esmalt riiulid, sahtlid ja kapid korda teha, sest nii võib vabaneda üllatavalt palju ruumi.

„Kodu korrastamisel on kõige suuremateks abilisteks igasugused kastid. Vaata läbi kõik oma asjad ja otsusta, mida sul päriselt vaja läheb. Seejärel jaga need sobivatesse kastidesse. Nii on neid lihtsam üles leida, need võtavad sahtlites ja kappides vähem ruumi ning püsivad juba iseenesest paremini korras. Avatud riiulitele võid paigutada riidest või muudest looduslikest materjalidest dekoratiivsed kastid, lahtritega hoiukastid STUK ja SKUBB sobivad ideaalselt riidekappidesse ning VARIERA kastid on suurepärased maitseainete, teede ja muude väikeste asjade hoiustamiseks köögis,“ soovitas IKEA sisekujundaja.