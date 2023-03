NIPID! Kuidas kaaslasega kodus mõnus kohting korraldada

Ligi pool Eesti elanikest muretseb, et elu kallinemise tõttu tuleb neil loobuda oma hobidest ja meelelahutusest väljaspool kodu. Selleks et omavahelised suhted unarusse ei jääks, soovitab psühholoog Rita Rätsepp lihtsaid nippe, kuidas kodustes tingimustes armsamaga aega veeta. Kui mõlemad partnerid veedavad pikki päevi tööl ja teineteisele jääb aega vaid õhtuti, võib kvaliteetaega veeta kasvõi kodus, luues hubase ja romantilise õhkkonna.

„Kui peres on ka lapsed, on oluline aeg-ajalt pühendada aega vaid teineteisele. Seetõttu tuleks leida viise, kuidas omavahel kvaliteetaega veeta ka siis, kui väljas käia ei saa. Miks mitte korraldada näiteks kohtinguõhtu vaid teile kahele. Selleks võib appi paluda lähedasi või sõpru, kes samal ajal lastega tegeleksid,“ sõnas Rätsepp.

Leidke tegevused, mida mõlemad naudivad

Psühholoogi sõnul on kohtingul käimine üks viis, kuidas omavahelisi suhteid tugevdada. „Minnes kodust välja endale olulise inimesega kohtuma, sätime end üldjuhul rohkem kui tavalisel päeval. Alati ei pea aga selleks kodust välja minema. Ka kodused kohtingud saab pidulikuks muuta. Miks mitte tuua tubadesse elevust muusika, valgustuse, küünalde ja muude kaunistustega. Õdusa atmosfääri võib luua üllatusena, näiteks töölt koju saabuvale partnerile, kes veel midagi ei aima,“ sõnas Rätsepp. Ta lisas, et enamasti ei nõua koduste kohtingute korraldamine isegi lisaressursse, vaid ainuüksi soovi armsamat rõõmustada. Olgu selleks lemmikroa valmistamine, partneri eest mõne kodutöö ära tegemine, tore hommikuäratus või miski muu, mis kaaslase õnnelikuks teeb.

Psühholoogi sõnul tuleks ideaalse koduse kohtingu korraldamiseks esmalt välja selgitada, mis on see tegevus, mida mõlemad partnerid naudivad ja millest rõõmu tunnevad. „Iga suhe on erinev, mistõttu pole mõtet luua romantikat viisil, mis sinu kaaslast ei kõneta,“ sõnas Rätsepp. Samas leidub mitmeid tegevusi, mida inimesed koos naudivad, ja ühise keele leidmine ei tohiks olla sugugi keeruline.

„Mõelge, mis teeb teist paarina teie. Leidke need tegevused, mida kõige enam ühiselt naudite, ja muutke need oma pere traditsioonideks. Näiteks laupäevane saunaõhtu ja pühapäevane pannkoogihommik. Või saagu traditsiooniks kolmapäevane filmiõhtu. Alati ei pea filmi nautimiseks kinno minema, aeg-ajalt saate oma kallimaga korraldada ka kodus hubase filmiõhtu. Haarake kõrvale maitsvad snäkid, sättige selga mugavad riided, pugege sooja teki alla ja nautige koosolemist. Võimalusi on lõputult, tuleb vaid leida see, mis teile mõlemale sobib,“ lausus Rätsepp.