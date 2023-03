Fotovõistlus #elusees | Mõnus kohvinurk hommikute nautimiseks

Toa muutumise auhinnaks on Dreamfire® välja pannud Eestis disainitud kauni Kamado Trendy Home lauagrilli. Auhinna väärtus on 399 eurot. See on ideaalne valik väiksematele peredele ja inimestele, kellele meeldib kamadot ka aegajalt endaga kaasa võtta. See on loodud pidades silmas Eesti kliimat ja olusid – grillil on ekstra paks ja tihe keraamika ning kõik kasutuses olevad metalldetailid on roostevabad.