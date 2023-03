FOTOD | Väike ja hubane kodu puitmajas, kus iga detail on läbi mõeldud

Läbi kahe korruse ulatuv korter on suurepärase planeeringuga ja väga ratsionaalse ruumilahendusega. Esimesel korrusel on esik, avatud köögiga elutuba. Sokli korrusel magamistuba ja dušš/WC. Läbi korteri on rikkalikult erinevaid värve, materjale ja tekstuure, mis muudavad kodu eriti hubaseks ja koduseks. Põnevad detailid lausa kutsuvad avastamisretkele. Mitte miski ei tundu selles kodus üleliigne. Kõigel on oma koht ning omaniku stiilne ja julge sisustuskäekiri on korteris jalutades tuntav.

Kodu omanik armastab aeglast elustiili ning teadlikke valikuid. Kodu otsides oli tal kolm kriteeriumit:

1. Suurt raamaturiiulit mahutav sein

„Mul on igavene sõda, et hoida oma raamatute kollektsioon mõistlikkuse piires. Need raamatud, mis on ja jäävad, peavad olema nähtavas kohas. Võin vahest lihtsalt diivanil istuda ja raamatute seina vaadata. See on minu jaoks rahustav, toob toredaid mälestusi ja motiveerib. Seepärast oli eritellimusel riiul esimene asi, mis korterisse paika sai. Muuseas, veel enne diivanitki,“ tutvustab naine oma elutuba.

2. Vaikne magamistuba

Magamistoa kohta räägib ta: „Olen, nii kaua kui mäletan, olnud kehva unega ja ärkan iga krabina peale. Seepärast oli mul oluline leida kodu, kus magamistuba on kas viimasel korrusel või läbi kahe korruse. Otsisin korterit, kus on võimatu, et keegi mu pea kohal trambib. Lisaboonusena on suvel keldrikorrusel asuvas magamistoas, kui ülemine korrus kuumaga lämbeks muutub, olla oluliselt värskem.“

3. Hoov

„Esialgu selleks, et ka linnas oleks mõnus ja rahulik koht, kus aega veeta ning teiseks selleks, et saaks endale koera võtta. Väiksele varjupaigast pensionipõlve minu juurde veetma tulnud Oolale meeldib meie hoov väga,“ räägib naine.

See väike, funktsionaalne, hubane ja kunstist pakatav kodu on endale uut omanikku otsimas - kui soovid seal elada, vaata lisa Kinnisvara24.ee lehelt.