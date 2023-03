FOTOD | Stiilne ja värvikate detailidega võluv kodu Luunjas

Luunja vallas, Lohkva külas, Ihaste metsatuka ja väikese armsa oja serval on võluva ja kelmika interjööriga neljatoaline kodu. Elamut läbiv must ja valge värvikombinatsioon on imeheaks taustaks nii värvika kunsti, disainidetailide kui ka materjalide esiletoomiseks.