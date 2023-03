Harold Kiisler: kas 10 aasta pärast on arhitekte vaja või võtab meie töö üle AI?

Tehnoloogia kiire arengu tõttu on inimesed kartnud ka eelnevalt, et robotid ning arvutid võtavad nende töö üle, jättes inimesed tööta. Seda näeme näiteks poodides, kus poemüüjad on vahetatud iseteeninduskassade vastu. Kui oleme eelnevalt arvanud, et robot ei suuda inimestelt üle võtta loomingulisi tegevusi nagu näiteks kunsti või muusika loomist, raamatute või luuletuste kirjutamist, siis viimaste kuude jooksul tohutul kiirusel arenenud generatiivsed tehisintellektid panevad pead kratsima.